Названы лауреаты фестиваля «Киношок»

В Анапе подвели итоги XXX открытого кинофестиваля «Киношок». На закрытии мероприятия были объявлены лауреаты конкурса, пишет kp.ru.

Гран-при фестиваля, премию «Золотая лоза» получил фильм «Вертолет» режиссера Михаила Лукачевского. Отмечается, что всего лента была отмечена в четырех номинациях. В ней рассказывается о молодом отце, который отправляется из труднодоступного северного поселка в районный центр, чтобы спасти больного дизентерией ребенка.

Азербайджанский режиссер и сценарист Эльвин Адыгозел получил приз за лучший сценарий за картину «Билясувар».

Ранее в октябре были объявлены лауреаты XIV кинофестиваля «Золотой феникс». Гран-при присуждено фильму «Пальма» Александра Домогарова-младшего. Картина рассказывает об овчарке, брошенной в аэропорту хозяином и оставшейся его ждать.