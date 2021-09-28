В Смоленске открылся международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

В Смоленске состоялось открытие VI международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие продлится до 1 октября, а его торжественное закрытие пройдет в Минске. В рамках фестиваля зрителям покажут около 30 картин производства стран СНГ, Греции, Италии, США и Сербии. Также пройдут показы короткометражных документалок в рамках молодежного конкурса.

Основную конкурсную программу «Евразия.DOC» открыла лента «Братья Газдановы. Семеро бессмертных» российского режиссера Алексея Денисова. Картина повествует о поисках девушкой могилы своего отца-осетинца, вместе с шестью братьями погибшего на войне.

«Евразия.DOC» проводится в Смоленске и Минске с 2016 года.

Ранее в сентябре сообщалось, что во Владивостоке открылся четвертый фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, презентации книг, встречи с дальневосточными и приморскими писателями.