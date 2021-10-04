На «Столбах» в Красноярске появилась новая смотровая площадка

Более 70 волонтеров из разных городов России построили смотровую площадку в Красноярске

В национальном парке «Красноярские Столбы» появилась первая смотровая площадка для наблюдения за птицами. Об этом сообщает «Лаборатория Новоcтей».

Новый объект предназначен для орнитологов, однако посетить ее может любой желающий. Известно, что это конечная точка туристического маршрута по Каштаковской тропе со стороны фанпарка «Бобровый лог».

Строительством площадки в течение двух дней занимались более 70 волонтеров из разных городов России. Работы проводились при поддержке благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», в рамках Экосаммита «Сибирская перспектива».

В материале отмечается, что на площадке установили силуэты птиц, обитающих на «Столбах», а также стенды с информацией по наблюдению за ними, кормушки и лавочки. Помимо этого, участники акции заменили вывеску нацпарка на входе со стороны «Бобрового лога» и продолжили благоустройство экотропы, построенной волонтерами в 2018 году.

В сентябре стало известно, что в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» волонтеры отреставрируют старинные дома в городе Павлово Нижегородской области. В настоящий момент специалисты совместно с добровольцами занимаются организационными вопросами. Один из деятелей фестиваля Ольга Волкова рассказала, что в городе также началось оформление агентства по сохранению и развитию исторической среды.