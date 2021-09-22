Куршская коса приняла рекордное количество туристов

Нацпарк «Куршская коса» в этом году приняла на 30 процентов больше туристов, чем в прошлом

За прошедший летний сезон национальный парк «Куршская коса» принял рекордное за всю историю количество посетителей — 1,3 тысячи туристических групп. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал в интервью изданию директор нацпарка Анатолий Калина, согласно официальным данным, количество туристов в этом году увеличилось на 30 процентов.

«Это лето для нацпарка стало настоящем испытанием на прочность, если говорить о том количестве организованных и самостоятельных туристов, что приезжали к нам на экскурсии и прогулки», — отметил Калина.

По словам директора «Куршской косы» справиться с увеличенной нагрузкой позволила хорошо подготовленная инфраструктура парка, например, система продажи билетов в электронном виде, а также грамотная работа сотрудников организации с туроператорами и группами туристов.

Отмечается, что в новом сезоне планируется дальнейшее развитие и расширение инфраструктуры парка. Так, будет увеличено число парковочных мест для автотранспорта, обустроены более вместительные и удобные смотровые площадки.

«Но при этом мы громко и настойчиво говорим, что Куршская коса не может бесконечно жертвовать уникальной природой ради приема еще большего числа туристов. Ее рекреационные и инфраструктурные возможности ограничены», — добавил Калина.

Ранее в сентябре в поселке Сосновка Калининградской области открылся Музей мусора «Му-Му-Ка». Площадка разделена на две части: некоторые экспонаты находятся под открытым небом, другие — представлены на витринах в выставочном зале. Отмечается, что экспонаты можно трогать и переставлять с места на место.