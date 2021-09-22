В Красноярске захотели устроить самый длинный парад на сап-досках

В Красноярске проведут фестиваль по сапбордингу FUN SUP FEST, на котором устроят самый длинный парад на сап-досках. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Мероприятие будет приурочено ко Дню туризма. Чтобы установить рекорд России, участники соберутся в 11:00 на центральной набережной реки Енисей. Они проплывут вдоль острова Посадный. Всего в параде будет задействовано около 150 человек.

Уточняется, что посещение фестиваля является бесплатным. При этом участники должны предварительно зарегистрироваться. Перед парадом для них проведут мастер-класс по гребле на сапах и подробный инструктаж по прохождению дистанции. В ходе мероприятия также можно будет арендовать доски.

Как сообщает «Московский комсомолец», на фестиваль приедут представители международного агентства «Интеррекорд», которые зафиксируют новый рекорд. Участники должны будут держать ровный строй во время парада и пересечь по воде 3,5 километра от Белого города до Виноградовского моста.