В красноярском зоопарке у выдр родились два детеныша

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» у выдр родились два детеныша

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» у выдр родились два детеныша. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

По словам сотрудников зоопарка, потомство у взрослых особей Грея и Ассоль появилось два месяца назад. Отмечается, что зрение появляется у выдр только через 30-35 дней после рождения. Только тогда самка постепенно начинает знакомить детенышей с территорией вокруг жилища и учит их плавать.

Таким образом, новорожденных начали показывать посетителям учреждения после того, как они окрепли и освоились на территории своего вольера.

«Обыкновенная или речная выдра — один из 13 видов выдр на планете. Он занесен в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению, а один из подвидов — кавказская выдра, занесена в Красную книгу России», — пояснили зоологи.

Ранее в сентябре из Москвы в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» переехали восемь пингвинов Гумбольдта. Отмечается, что новым особям понравился бассейн, в который их поместили, а также ближайшая лужайка.