В зоопарке Владивостока поселились две носухи

В зоопарке Владивостока «Садгород» поселились две носухи. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зверинца.

Млекопитающих из семейства енотовых назвали Дюша и Алиса. Отмечается, что они быстро освоились в новом вольере, а также хорошо ладят друг с другом.

«Носухи такие непоседы, что застать на одном месте их очень сложно. Нужно же с деловым видом, гордо задрав хвост, везде успеть все осмотреть, обойти, дел много», — говорится в публикации.

В ролике животные едят арбузы и огурцы. Они не боятся сотрудников зоопарка и дают гладить себя.

2 августа енотиха по кличке Ника из зоопарка «Чудесный» постирала тельняшку в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) и попала на видео. В ролике можно увидеть, как животное из зверинца под Уссурийском полоскает рубашку в тазике. При этом одежда частично лежит на траве.