Пять енотов упали в спальню девушки с потолка и устроили погром

Американка Хейли Илифф (Haley Iliff) вернулась домой и обнаружила енотов, которые пробрались в дом, пока ее не было. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

По словам Илифф, 25 июня она приехала домой из другого города и увидела дыру в потолке, через которую в ее спальню провалился енот. Позже с потолка упали еще четыре хищника.

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Девушка выложила в Twitter фотографию незваных гостей и разбросанных вещей по всей комнате. «Они устроили погром в моей комнате, кто знает, что они еще сделают, прежде чем мы их прогоним. Не представляю, во сколько мне обойдется устранение последствий их визита. По крайней мере, новые простыни понадобятся точно — животные решили использовать мою кровать в качестве туалета», — написала она.

Илифф с соседкой по квартире обратились в Общество защиты животных США, но им не не сразу смогли помочь, поскольку к ним пробралась самка енота, которая агрессивно защищала потомство. 26 июня к девушкам все же выехали ловцы животных, которые поймали всех енотов и выпустили их на свободу.

В случае, если в дом пробрались еноты, Общество защиты животных США рекомендует прогонять их с помощью яркого света, громких звуков и неприятных запахов. Если же еноты оставили экскременты в помещении, в частности, на кровати, как это было в случае Илифф, Центр по контролю и профилактике заболеваний США предлагает убрать то, что запачкали еноты, сжечь это, закопать или отправить на свалку. Эти действия помогут избежать распространения инфекций и паразитов.

Ранее сообщалось, что енот обратил в бегство американских солдат и попал на видео. На кадрах видно, как животное неожиданно появилось из боевой машины и распугало солдат.