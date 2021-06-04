Енот обратил в бегство американских солдат

Солдаты американской армии разбежались при виде енота и попали на видео. Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте @jossiechavez0.

На кадрах видно, как животное неожиданно появилось из боевой машины и распугало солдат. Мужчины с громкими криками бросились врассыпную. Как енот забрался в броневик, неизвестно.

Видео было загружено в TikTok во вторник, 1 июня, и набрало 1,7 миллиона просмотров. Под видео оставляют шуточные комментарии, один из пользователей написал: «Страна свободных и отважных».

Ранее сообщалось, что дюжину дерущихся енотов приняли за опасных преступников. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что успешно прервали вторжение енотов и животные скрылись с места происшествия.