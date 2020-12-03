Дюжину дерущихся енотов приняли за опасных преступников

Прибывшие на сообщение о краже со взломом полицейские в американском городе Ричмонд, штат Калифорния, нашли 12 дерущихся енотов. Об этом сообщает издание UPI.

Сотрудник одного из предприятий города позвонил в полицию и сообщил, что кто-то стучит в дверь офиса администрации. Заявитель предположил, что в помещение пытаются прорваться грабители, приняв звуки драки за шум от взлома.

«Двое полицейских психологически подготовились к задержанию опасных преступников и были удивлены, когда обнаружили около дюжины енотов, устроивших драку», — говорится на странице местного отделения полиции в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что успешно прервали вторжение енотов и животные скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Воркуте сбежавший от владельцев енот попытался пробраться в чужую квартиру, но застрял в вентиляции. Сначала хозяйка квартиры подумала, что это голубь, но потом в дыру влезла «мохнатая голова».