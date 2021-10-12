Археологи раскопали в Арзамасе редчайший крест с Никитой-бесогоном

В Арзамасской крепости, остатки которой расположены в одноименном городе Нижегородской области, археологи неожиданно раскопали редчайший нательный крест, относящийся, возможно, к середине XVII века. На нем изображен святой Никита-бесогон, который изгоняет дьявола. Об этом глава Управления госохраны объектов культурного наследия региона Григорий Меламед рассказал в своем Instagram.

По его словам, сюжет о том, как мученику Никите пришлось бороться с дьяволом, восходит еще к новозаветному апокрифу. Меламед добавил, что к настоящему моменту всего найдено 102 креста с изображением этого святого, и «география находок широка». В частности, ценные артефакты оказались в Киеве (4), Смоленске (1), Рязани (4), Ржеве (3) и Старице (7).

Наибольшее число крестов с изображением Никиты-бесогона находится в Твери — там специалисты извлекли из земли около 67 подобных изделий. «Теперь коллекцию пополнит и бесогон из рва Арзамасской крепости», — заключил Меламед.

Ранее археологи при раскопках в Арзамасе сделали неожиданное открытие, подтверждающее, что много веков назад в этом месте была средневековая крепость. Ее основание связывают с походом царя Ивана Грозного на Казань (1552 год).

«Большой острог» в XVI веке представлял собой высокие деревянные стены, которые стояли над рвом и валом. В крепости было 12 башен, четыре из которых предназначались для проезда в город. После пожара в 1726-м от бревенчатой постройки ничего не сохранилось, и ее позже не восстанавливали.