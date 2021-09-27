Археологи нашли в Арзамасе остатки сгоревшей крепости XVI века

Археологи при раскопках в Арзамасе, расположенном в Нижегородской области, сделали неожиданное открытие, подтверждающее, что много веков назад в этом месте была средневековая крепость. Ее основание связывают с походом царя Ивана Грозного на Казань (1552 год), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Арзамасская крепость «Большой острог» раньше считалась почти что мифической, однако специалисты в ходе археологических работ смогли найти ее ров. Его границы соразмерны тем, что существуют в немногочисленных письменных источниках, отметили в администрации.

По словам замдиректора межрайонного центра археологических исследований Алексея Свиридова, в некоторых местах культурный слой обширный. На нем остались каменные и деревянные мостовые, а также части подполов зданий XVIII века, сгоревших при пожарах в разные годы. Кроме того, там было найдено старинное церковное кладбище. Погребенные на нем останки передали антропологам. После исследования они будут возвращены назад и перезахоронены.

Арзамас основали, как предполагается, в 1578-м по указу Ивана Грозного. Новый город возвели на месте древнейшего мордовского поселения эрзя. Название было дано по именам братьев Арзая и Маcая. По легенде они первыми приняли православную веру после встречи с царем.

«Большой острог» в XVI веке представлял собой высокие деревянные стены, которые стояли над рвом и валом. В крепости было 12 башен, четыре из которых предназначались для проезда в город. После пожара в 1726-м от бревенчатой постройки ничего не сохранилось, и ее позже не восстанавливали.

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