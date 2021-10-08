Два города России и Армении стали побратимами

Города Арзамас (Россия) и Вагаршапат (Армения) стали побратимами. Об этом сообщает портал «PROГОРОД».

Между городами заключен договор, который должен помочь укреплению взаимодействия городов в ряде направлений. В частности, побратимские связи пойдут на пользу торговле и образованию в культурной сфере.

«Особое внимание будет уделяться развитию взаимовыгодных связей и реализации совместных проектов в сферах промышленности, градостроительства, транспортной системы, городского и коммунального хозяйства, информационных технологий и инноваций, малого предпринимательства», — рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Ранее археологи при раскопках в Арзамасе сделали неожиданное открытие, подтверждающее, что много веков назад в этом месте была средневековая крепость. Ее основание связывают с походом царя Ивана Грозного на Казань (1552 год). Арзамасская крепость «Большой острог» раньше считалась почти что мифической, однако специалисты в ходе археологических работ смогли найти ее ров.