Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира» пройдет в Магадане

В Магадане пройдет III международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Об этом сообщает портал «Колыма.ru».

Мероприятие начнется 25 октября и завершится 31-го числа. Его цель — сохранение и развитие косторезного искусства как одного из самых древних ремесел человеческой цивилизации. В фестивале поучаствуют художники-косторезы из 12 стран, в том числе из США, Китая, Казахстана, Финляндии, Канады, Норвегии, Швеции, Белоруссии, Киргизии и Украины.

Отмечается, что Россию на мероприятии будут представлять косторезы из 21 субъекта, в том числе из Бурятии, Калмыкии, Пермского, Хабаровского и Приморского краев, Свердловской, Тамбовской, Тульской и Тюменской областей, а также из Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего на «Косторезном искусстве народов мира» будут выставлены более тысячи произведений от 120 авторов.

В августе россиянка Нина Михайлова из Нижнего Новгорода рассказала про уникальную работу и тонкости косторезного ремесла.