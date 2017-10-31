На Таймыре откроется лаборатория косторезного искусства

Творческая лаборатория косторезного искусства «Таймырская резная кость» откроется в доме народного творчества ко Дню народного единства, сообщает во вторник, 31 октября, «Таймырский Телеграф».

2 и 3 ноября желающих обучиться мастерству ожидают встреча с мастером-косторезом из Тобольска, выставка резьбы по кости «100 мамонтов» мастерской «Минсалим» и проведение цикла мастер-классов. Торжественное закрытие творческой лаборатории запланировано на 4 ноября.

Праздничные концертные программы с номерами представителей разных национальных культур приготовили для жителей всех дудинских поселков и сельского поселения Хатанга. В дудинском Городском доме культуры пройдет праздничный концерт Таймырского народного ансамбля песни и танца народов «Севера Хэйро». В Детско-юношеском центре туризма и творчества «Юниор» пройдет фестиваль-конкурс «Многоликий Таймыр» с участием представителей различных диаспор, проживающих на территории Дудинки.