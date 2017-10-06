Жители Таймыра стали реже разводиться

С начала года на Таймыре развелись 116 супружеских пар, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом году, пишет «Таймырский телеграф» в пятницу, 6 октября. За тот же период было заключено 132 брака.

В районе подвели промежуточные итоги работы отделов ЗАГС. Также отмечается постепенное снижение смертности (на 2 процента) и двукратный рост желающих сменить имя. С такой просьбой обратились 28 северян.

С января на Таймыре родилось 286 детей и большинство из них (219) в городе Дудинка.

Дважды с начала года на Таймыре проводилась процедура усыновления.

Ранее сообщалось, что Госдума единогласно приняла во втором чтении поправки, позволяющие ведущим кочевой образ жизни ямальцам усыновлять детей-сирот. Действующее законодательство требует от усыновителей постоянной прописки и наличия подходящего жилья, к коему традиционный чум не относится.

Принятие поправок в третьем окончательном чтении, по словам депутата Григорий Ледкова, произойдет в конце октября — начале ноября.