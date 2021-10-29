В Туле появится 18-километровый веломаршрут «Лев Толстой», который соединит парки и музеи

В Туле появится велосипедный маршрут «Лев Толстой» протяженностью в 18 километров. Об этом сообщает пресс-служба Тульской областной Думы.

Известно, что маршрут будет проходить через улицу Советскую, улицу Агеева, Малиновую засеку и Ясную Поляну. Он соединит парки, скверы, студенческие кампусы, памятники архитектуры и многочисленные музеи. По словам заместителя председателя регионального парламента Александра Рема, проект станет настоящей жемчужиной Тульской области.

На данный момент осуществляется топографическая съемка по всему участку пути. После этого будут приняты архитектурные решения. Помимо этого, для безопасности маршрута прорабатывается вопрос о разделении пешеходных и велотранспортных потоков.

Ранее сообщалось, что под Тулой восстановят усадьбу старшей дочери поэта Александра Пушкина —Марии Гартунг. Известно, что за последние три года волонтеры провели на объекте десятки субботников: силами добровольцев расчистили дом, парк и сад, а также пруд, провели уличное освещение.

