Школьники из Тулы стали победителями фестиваля анимации «Бессонница», который проходил в Калужской области. Об этом сообщает «Вести-Тула».

В рамках мероприятия были проведены ночные кинопоказы авторских мультфильмов со всего мира, которые проходили под открытым небом. Днем гости фестиваля слушали живую музыку, рассматривали арт-объекты и инсталляции. Помимо этого, они принимали участие в мастер-классах и лекциях, а также играли в подвижные игры и занимались спортом.

Дети из тульской студии «Оживи картинку», которая работает в областной детской библиотеке, участвовали в конкурсе детских анимационных работ. На состязание было отправлено шесть мультфильмов студии, два из которых оказались в числе победителей. В номинации «Триллер» лучшей стала работа под названием «Дом ужасов», а в номинации «Фантастический» — «Дорога в сказку».

В сентябре сообщалось, что для российских школьников запустили культурно-просветительский маршрут «Золото русской литературы» по Орловской и Тульской областям. Проект, посвященный русской литературе, представляет собой трехдневный маршрут с экскурсиями по городу Орлу и другими достопримечательностям региона. В рамках программы первая группа детей посетила музей-усадьбу Тургенева, родовое имение семьи Толстых в селе Николо-Вяземское, усыпальницу Фета и мастерскую художника Курнакова.

