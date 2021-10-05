Вяземским школьникам прочитали лекцию про деревья и раскрыли эко-лайфхаки

В Вязьме волонтеры проекта компании «НОВА-Брит» провели семилкассникам лекцию о деревьях

В рамках программы «Родные города» семиклассникам из Вяземского района Смоленской области раскрыли эко-лайфхаки. Об этом сообщает новостной портал Readovka67.

Так, волонтеры проекта компании «НОВА-Брит» провели для школьников выездную лекцию в лесопарке «Русятка». Подростков научили определять возраст деревьев по спилу, а также рассказали, как найти дерево-медонос.

Кроме того, ученики прошли в лесопарке эко-тропу «Пешка», нарисовали плакаты по теме сохранения окружающей среды и придумали лозунги в защиту природы.

«Для формирования гуманного отношения к окружающему миру необходимо дать понять ребенку, что каждый человек неразрывно с ним связан — наглядно это демонстрировать нам помогают экоуроки», — отметила автор проекта Елена Павлова.

Ранее в сентябре на острове Кунашир в Сахалинской области нашли рощу, в которой растет несколько сотен деревьев редких видов, в частности — внесенная в Красную книгу береза Максимовича. Этот вид отличают крупные листья с сердцевидным основанием, своеобразная текстура древесины, цвет коры и строение сережек.