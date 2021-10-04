В Чебоксарах высадили кедровую аллею

В день Всероссийской акции «Сохраним лес» в Чебоксарах жители высадили кедровую аллею

В день Всероссийской акции «Сохраним лес» в Чебоксарах появилась кедровая аллея. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Мероприятие приурочили к 75-летию образования Чебоксарско-Чувашской епархии. Перед началом посадки иеромонах Иов прочитал молитву и освятил саженцы. О знаменательной дате жителям города будет напоминать памятная доска, которую привезут из Ростова-на-Дону.

Всего чебоксарцы посадили 70 кедров — семилетние деревья, высаженные детьми, отметили особым знаком. «Пришли там, начиная с двух лет, кончая 20 годами. У дерева, которое посадил ребенок, табличка, что это сделала например, Евдокимова Мария, 12 лет», — рассказал автор проекта Андрей Андрицов.

Ранее в сентябре стало известно, что в Краснодаре за осень запланировали высадить 200 тысяч цветов, среди них — виолы, тюльпаны и крокусы. Растения появятся в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства. Саженцами украсят Красную и Северную улицы, а также Екатерининский сквер, сквер Дружбы нардов и Чистяковскую рощу.

