В российском городе высадят 200 тысяч цветов

В Краснодаре осенью высадят 200 тысяч виол, тюльпанов и крокусов

В Краснодаре осенью высадят 200 тысяч цветов, среди них — виолы, тюльпаны и крокусы. Об этом сообщается на портале «Юга.ру».

Цветы будут высаживать в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства. Саженцы появятся на Красной и Северной улице, а также на улице Фадеева и других. Новые цветы украсят Екатерининский сквер, сквер Дружбы нардов и Чистяковскую рощу.

Кроме того, на улицах города посадят деревья и кустарники, рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК. Теплые погодные условия позволяют провести высадку тюльпанов и крокусов уже в октябре, уточнили там.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае возле станицы Пластуновской Динского района распустились лотосы. Краснокнижные цветы усеяли гладь реки Ставок напротив часовни Георгия Победоносца.