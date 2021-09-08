В Твери расцвела «королева орхидей»

В тверской оранжерее расцвела Каттлея Гаскелла — «королева орхидей», которая известна приятным ненавязчивым ароматом и широкой цветовой палитрой. Об этом сообщается на странице Ботанического сада ТвГУ в соцсети «ВКонтакте».

По данным работников оранжереи, такое название она имеет из-за английского специалиста и «ценителя тропических растений» Уильяма Кэтли. В ноябре 1818 года он впервые добился цветения орхидеи в собственной оранжерее. При этом найден такой вид орхидей был за год до этого — в 1817-м ботаник Уильям Свэнсон описал растение в провинции Пернамбуку на севере Бразилии.

Затем несколько экземпляров Каттлеи Гаскеллы отправили в Ботанический сад Глазго, Шотландия, и частные английские коллекции. Как отмечается в сообщении, именно это растение стало виновником начавшейся в середине XIX века «орхидейной лихорадки».

Более детальное описание цветка было сделано только в 1880-х. Таким образом промышленнику и коллекционеру сэру Холбруку Гаскелу дали возможность сохранить свое имя в названии орхидеи.

Каттлея Гаскелла — орхидея, которая растет в горах Южной Америки на высоте от 700 до 1000 метров. Ее особенность заключается в том, что она растет и как эпифит на стволах тропических деревьев, и как литофит на камнях и скалах при прямом солнечном свете.

Венесуэлу считают родиной орхидеи. В стране она является национальным символом.

Ранее в Томске впервые расцвела «орхидея-инопланетянин». Ее назвали в честь древнегреческой богини Психеи. Тем временем в екатеринбургском саду начал цвести дьявольский язык, который выделяет «маленькие прозрачные, немного вязкие» капли, источая запах гнилого мяса.

В июле также стало известно, что под Смоленском появится целая плантация с орхидеями. В регионе начали строить тепличный комплекс для промышленного производства цветов.