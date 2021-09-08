Неожиданно появившийся в Азове краснокнижный папоротник заинтересовал россиян

На реке в Азове выросла и покрыла поверхность воды краснокнижная сальвиния плавающая

На реке Азовка, которая частично протекает через город Азов в Ростовской области, неожиданно появилось необычного вида растение, которое заинтересовало россиян, — им оказалась сальвиния плавающая, или так называемый краснокнижный папоротник. Об этом сообщает ростовский портал «Ёрш».

Такой растение полностью покрыло поверхность воды в некоторых частях реки, из-за чего горожане начали волноваться. При этом специалисты в беседе с изданием пояснили, что активистам не стоит переживать якобы из-за ухудшающейся экологии региона. По их словам, сальвинию можно назвать «индикатором чистой воды».

Уточняется, что изменения в климате повлияли на активное распространение папоротника. Ученые отмечают, что растения любят высокую температуру и стоячую воду. При этом ботаники пока не выяснили, по какой причине течение реки замедлилось. По одной из версий, это произошло после строительства причала, якобы перекрывшего движение воды. Есть также предположение, что местный фермер засыпал часть реки песком, чтобы легче перебираться на тракторе к заливному лугу.

Причины застоя воды будут выясняться.

Ареал обитания сальвинии плавающей — Африка и Азия. Помимо этого, она обычно встречается в центральных и южных районах Европы.

Ранее в природном парке «Пермский» нашли краснокнижный лишайник на одном из камней. Нахождение такого растения в горнозаводской части Пермского края означает, что в регионе хорошая экологическая обстановка.

В июле стало известно, что в Байкальском заповеднике заметили редкий вид краснокнижной орхидеи — ятрышник шлемоносный. Его смогли найти совершенно неожиданно.