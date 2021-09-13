На Кубани распустились лотосы

В Краснодарском крае возле станицы Пластуновской Динского района распустились лотосы. Об этом сообщил местный житель Дмитрий Маракасов в своем Instagram-аккаунте.

Краснокнижные цветы усеяли гладь реки Ставок напротив часовни Георгия Победоносца.

«Такую красоту можно увидеть совершенно бесплатно. Для этого даже не нужно никуда заезжать — вид на живописную речку открывается прямо с трассы М-4 "Дон"», — написал Маракасов, подчеркнув, что такие места в России можно пересчитать по пальцам.

Ранее в тверской оранжерее расцвела Каттлея Гаскелла — «королева орхидей», которая известна приятным ненавязчивым ароматом и широкой цветовой палитрой. В Венесуэле этот редкий цветок считается национальным символом.