Российский город озеленят по-новому

В Ростове-на-Дону займутся озеленением по новому принципу. Об этом сообщает «Российская газета».

Как ожидается, осенью в городе высадят 9 тысяч сосен, голубых елей и саженцев других деревьев. При этом, согласно новой концепции, для озеленения будут использовать саженцы высотой около 3,5 метра, которые имеют больше шансов прижиться на новом месте. Это особенно актуально в регионе, где наблюдаются перепады температур и недостаток влаги — из-за подобных условий многие высаженные прошлой осенью деревья погибли.

Кроме того, в городе появятся новые кустарники. Также будут высажены 97 тысяч луковиц тюльпанов и других многолетних растений. Уточняется, что высадка новых растений не будет привязана к территориальным границам районов — это позволит выработать целостность визуального восприятия всей территории мегаполиса.

При этом к работам привлекут дизайнеров и дендрологов. «Озеленение необходимо обязательно проводить с учетом мнения ученых-дендрологов и дизайнеров. Таким образом мы минимизируем риски, что деревья, кустарники и цветы не приживутся», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По его словам, также уполномоченным службам поручено усилить контроль за предпринимателями, которые занимаются компенсационной высадкой деревьев.