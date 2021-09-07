На Лебяжьих озерах в Казани спасут от гибели 300 корней ириса

В Казани на Лебяжьих озерах пройдет акция по спасению от гибели ириса аировидного. Об этом сообщил экоактивист Тимур Ескараев, передает «Татар Информ».

По словам Ескараева, акция планируется в воскресенье, 12 сентября. Ирис, который еще называют касатик, пересадят с высыхающего луга к озеру.

«Всего на неблагоприятном участке произрастает около 1000 корней рекомендованного к сохранению растения. За воскресенье планируется выкопать возле озера Сухое Лебяжье, перенести и высадить вдоль берега Светлое Лебяжье около 300 корней. 30 корней по предложению Комитета внешнего благоустройства Казани будет высажено на озере Чайковое в Ново-Савиновском районе», — сказал он.

Стать участником акции может любой желающий, уточнил Ескараев.