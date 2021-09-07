Россияне вырастили собственный лес на берегу реки

В селе Соколовка Приморского края две семьи вырастили собственный лес на берегу реки. Они хотят, чтобы соседи там не мусорили, как это было 15 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Односельчане супругов Шиш годами складировали мусор рядом с их домом. Чтобы этого больше не происходило, они решили организовать зеленую зону у реки. «Кажется, что это долго будет расти. А на самом деле время проходит. От эти сосны посадили. Я что, думал, что они такие вырастут большие? Никогда», — рассказал житель села Соколовка Василий Шиш.

За 15 лет около Соколовки разрослись ели, дубы, кедры, сливы и боярышник. Местные перестали выбрасывать мусор в этом месте. Семья Шиш ухаживает за лесом, поливает, сжигает старые ветки — они даже сформировали собственную аллею.

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