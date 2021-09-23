В 2022 году в Чувашии появится конкурс на лучшего драматурга, пишущего на родном языке

В 2022 году в Чувашии появится конкурс на лучшего молодого драматурга, пишущего на национальном языке. Соревнование будет проводиться раз в три года. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Как рассказала министр культуры республики Светлана Каликова, участники смогут представить работы любого жанра. Главное условие — постановки не должны быть ранее показаны другими государственными театрами.

Отмечается, что победителям будут вручать денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Принять участие можно в двух номинациях — «Лучшая пьеса для взрослых» и «Лучшая пьеса для детей и юношества».

Ранее в июле стало известно, что в Чувашии снимут фильм ужасов про упырей. В основу сюжета войдет национальный фольклор региона. Лента получит название «Вупăр» — так в чувашской мифологии называют монстров, которые душат людей во сне. Съемки пройдут на киностудии «Чувашкино».