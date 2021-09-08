В Чувашии день рождения космонавта отпраздновали велопробегом

В Чебоксарах велоклуб «Солнце на спицах» отпраздновал день рождения чувашского космонавта Андрияна Николаева велопробегом. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Маршрут проходил от столицы республики до села Шоршелы Мариинско-Посадского района, малой родины космонавта. Впервые велопробег организовали в 2004 году, когда Николаева не стало.

В мероприятии приняли участие не только профессиональные спортсмены, но и обычные энтузиасты. Организаторы признались, что раньше желающих прокатиться по «космическому» маршруту было в разы больше.

Самым старшим участником велопробега стал 70-летний Илья Федоров — по его словам, он лично знал космонавта. «Я его много раз видел. И здесь, когда живой он был. Он очень добропорядочный, умный. спортивный. Человек души», — рассказал мужчина.

Ранее в августе в Чувашии на месте будущего мемориала «Строителям безмолвных рубежей» заложили капсулу с посланием потомкам. Обращение должны вскрыть в 2071 году. В нем говорится следующее: «Мы верим, что вы будете достойны памяти наших отцов, матерей и их родителей, на чьи плечи легла та, казалось бы, непосильная ноша».