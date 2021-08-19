В Чувашии заложили капсулу с посланием потомкам

В Чувашии на месте будущего мемориала «Строителям безмолвных рубежей», посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны, заложили капсулу с посланием потомкам. Об этом сообщает «Санкт-Петербургские ведомости».

Обращение должны вскрыть в 2071 году. В нем говорится следующее: «Мы верим, что вы будете достойны памяти наших отцов, матерей и их родителей, на чьи плечи легла та, казалось бы, непосильная ноша».

Отмечается, что в закладке капсулы приняла участие 97-летня Дария Тимофеевна Родионова, которая вместе с матерью и старшей сестрой с октября 1941 года по январь 1942-го была направлена на строительство Казанского обвода. Там ежедневно было задействовано около 85 тысяч человек.

Что касается мемориала, то в конкурсе по его созданию приняли участие коллективы из Чувашии, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области. Творческий совет Российского военно-исторического общества признал, что победил проект архитектора Константина Фомина. Согласно его задумке, в регионе возведут памятник, на котором будет площадка с Вечным огнем, 38 металлических и 26 гранитных стел.