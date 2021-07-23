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В Чувашии снимут фильм про упырей по мотивам национального фольклора

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Фото: @chuvashkino

В Чувашии снимут короткометражный фильм ужасов, основанный на национальном фольклоре. Об этом сообщают «Вести. Чувашия».

По данным портала, съемки пройдут на киностудии «Чувашкино». Лента получит название «Вупăр» — так в чувашской мифологии называют упырей, которые душат людей во сне.

Сценарий для будущего фильма написали кандидат исторических наук Сергей Щербаков и Ефим Оков. По сюжету, пятеро студентов-волонтеров приезжают в отдаленную деревню, чтобы помочь с ремонтом местного дома культуры. Однако вместо этого они становятся свидетелями противостояния упыря и ангела-пирешти (вестника бога Тура).

Когда планируется завершить работы над лентой, не уточняется.

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