В Чувашии снимут фильм про упырей по мотивам национального фольклора

В Чувашии снимут короткометражный фильм ужасов, основанный на национальном фольклоре. Об этом сообщают «Вести. Чувашия».

По данным портала, съемки пройдут на киностудии «Чувашкино». Лента получит название «Вупăр» — так в чувашской мифологии называют упырей, которые душат людей во сне.

Сценарий для будущего фильма написали кандидат исторических наук Сергей Щербаков и Ефим Оков. По сюжету, пятеро студентов-волонтеров приезжают в отдаленную деревню, чтобы помочь с ремонтом местного дома культуры. Однако вместо этого они становятся свидетелями противостояния упыря и ангела-пирешти (вестника бога Тура).

Когда планируется завершить работы над лентой, не уточняется.