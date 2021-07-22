В России отметят 800-летие Александра Невского музыкальным фестивалем

В Калининградской области впервые пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль «Кантата» при поддержке местного Министерства по культуре и туризму. Он будет приурочен к 800-летию князя Александра Невского. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие будет длиться с 5 по 9 августа. Целью благотворительного проекта является популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию самого западного региона России. Так, на сценах возле средневековых кирх и замков, расположенных в разных городах Калининградской области, выступят звезды оперной, хоровой и симфонической сцен.

По словам генерального продюсера фестиваля Леонида Севастьянова, организаторы направят все средства от продажи билетов на сохранение и восстановление архитектурных объектов — памятников истории и культуры.

Отмечается, что гости смогут посетить концерты при наличии и предъявлении сертификатов (или QR-кодов) о полном вакцинировании или ПЦР-теста, актуального для даты визита.

Ранее в июле сообщалось, что в Бурятии открылся международный музыкальный фестиваль «Золотой голос Байкала». В министерства культуры республики пояснили, что главной целью фестиваля является популяризация бурятской национальной культуры и языка.