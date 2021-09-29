На Дальнем Востоке нашли рощу с самой редкой в России березой

На острове Кунашир Сахалинской области нашли рощу с самой редкой в России березой

На острове Кунашир в Сахалинской области нашли рощу, в которой растет несколько сотен деревьев редких видов, в частности — внесенная в Красную книгу береза Максимовича. Об этом пишет «Телепорт.рф».

Редкие для России березы нашли в верховье ручья Пограничный и в среднем течении реки Озерной. Этот вид отличают крупные листья с сердцевидным основанием, своеобразная текстура древесины, цвет коры и строение сережек.

Кроме того, в роще на Дальнем Востоке произрастает липа Максимовича, клен японский и ясень шерстистый — все эти виды внесены в Красную книгу.

Ранее в Саратовской области взяли под охрану степь в долине реки Мечетка, в которой растет краснокнижный тюльпан Геснера. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Памятник природы регионального назначения появился и в других районах Саратовской области.