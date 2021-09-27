В российском регионе взяли под охрану степь с краснокнижным тюльпаном

В Саратовской области взяли под охрану степь в долине реки Мечетка, в которой растет краснокнижный тюльпан Геснера. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин, пишет региональное издание «СарИнформ».

По информации издания, памятник природы регионального назначения появился и в других районах Саратовской области. Так, под охрану взяли пять участков тюльпанных степей: Куриловскую, Финайкинскую, Новозизевскую, Максютовскую, а также «Иваново поле» в Федоровском районе.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осенью собираются высадить 200 тысяч цветов, среди них — тюльпаны, виолы и крокусы. Цветы будут высаживать в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства. Саженцы появятся на Красной и Северной улице, а также на улице Фадеева и других.