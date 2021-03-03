Цветы в России подорожали вдвое

За год в России цветы подорожали вдвое, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков. В преддверии 8 Марта стоимость может подняться еще на 25-30 процентов. Причинами роста цен стали пандемия коронавируса, увеличение стоимости перевозки и холодная зима.

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По информации компании Starlight, цены выросли от 30 до 100 процентов в зависимости от страны-поставщика. Если в прошлом году одна роза стоила 80 рублей, то теперь за нее придется заплатить 150. Тюльпаны и вовсе рискуют стать дефицитным товаром, особенно это касается цветов, привезенных из Голландии.

«Дорожают и российские цветы. В нашей стране зима оказалось суровой, больше средств уходит на отопление теплиц, все это закладывается в стоимость цветка», — объяснил представитель компании.

Участники рынка также рассказали о проблемах на белорусской таможне, где с середины февраля застряли фуры с товаром. Однако по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), задержек с поставками нет, информацию о дефиците цветов там отрицают, утверждая, что партии наоборот поступают в рекордном объеме.

Продавцы в свою очередь отмечают, что заниматься продажей цветов сейчас стало невыгодно. В Starlight считают, что у клиентов попросту нет денег на букеты, штат сотрудников там сократили на 80 процентов. Такая же ситуация сложилась и в компании «Цветочный рай»: за год она потеряла 70 процентов работников.