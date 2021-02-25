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Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Продавцы цветов предупредили россиян о рекордном подорожании: цены, по их словам, вырастут на 35 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора тепличного комплекса «Подосинки» Юлию Чарышкину.

«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет», — сказала она. Чарышкина уточнила, что обычно перед праздниками цены растут примерно на 20 процентов.

Ранее в феврале о грядущем подорожании цветов говорил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По его словам, к 8 Марта стоимость может вырасти на 40 процентов.

Ситников уточнил, что есть дефицит импортных цветов из-за проблем на границе с Белоруссией. «Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен», — объяснил он. На таможне в свою очередь уверяли, что задержек нет.

Товары идут в основном через Белоруссию, которая стала основным поставщиком цветов в Россию в 2018 году, на ее долю приходится 49,5 процента продукции, в большинстве случаев это реэкспорт из других стран, в основном — из Нидерландов. В Белоруссии нет НДС на ввоз цветов, поэтому поставлять их в Россию через республику выгодно.

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