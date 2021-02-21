В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников спрогнозировал в беседе с ТАСС, что цены на цветы в России могут вырасти на 40 процентов к 8 марта.

По его словам, дефицит импортного цветка есть, поскольку есть проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой. «Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен», — сказал он.

Ситников добавил, что традиционно к 8 марта цветы дорожают на 20 процентов, а в этом году из-за трудностей рост цен увеличится еще на 15-20 процентов.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что сообщения о том, что в России появился дефицит цветов перед весенними праздниками не соответствует действительности. Информацию о задержках на таможне опровергли. В ФТС добавили, что таможенное оформление грузов сейчас проходит без сбоев, несмотря на увеличение объемов.

Товары идут в основном через Белоруссию, которая стала основным поставщиком цветов в Россию в 2018 году, на ее долю приходится 49,5 процента продукции, в большинстве случаев это реэкспорт из других стран, в основном — из Нидерландов. В Белоруссии нет НДС на ввоз цветов, поэтому поставлять их в Россию через республику выгодно.