России предсказали подорожание цветов из-за Белоруссии

Цветы в России могут традиционно подорожать перед 8 Марта, но еще одной причиной рискует стать ситуация на границе с Белоруссией, предсказывает радиостанция Business FM. По словам представителей цветочного бизнеса, фуры с цветами задерживаются на таможне.

Так, основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков рассказывал, что машины не отдают владельцам после прохождения осмотра. «Подобная практика прослеживается у нас с 4 февраля. Если подобная ситуация продолжится и дальше, 8 марта цветы будут золотыми. И вместо того, чтобы потратить от 700 до 1000 рублей, мужчины РФ будут вынуждены потратить 1500, а то и 2000 рублей», — опасается он.

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Для хранения цветов нужна определенная температура, и если в фурах-рефрижераторах кончится топливо, груз испортится, а это чревато дефицитом и повышением цен. «Мы вообще ожидаем, что цветок будет рекордно дорогим. Если стандартно ценник повышался где-то на 10-15 процентов, то я думаю, что в этом году может и на 50 процентов повыситься», — заметил директор крупного цветочного магазина «Обрадовал.ру» Георгий Сухаржевский. Представители таможни в свою очередь сообщили, что ведут проверку, которая связана с пресечением серых схем поставки цветов в Россию.

Белоруссия стала основным поставщиком цветов в Россию в 2018 году, на ее долю приходится 49,5 процента продукции, в большинстве случаев это реэкспорт из других стран, в основном — из Нидерландов. В Белоруссии нет НДС на ввоз цветов, и поставлять их в Россию выгодно через республику.

В понедельник, 22 февраля, в Сочи пройдет встреча президентов России и Белорусии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Планируется, что они обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе военные, а также затронут ключевые вопросы развития отношений Белоруссии и России, крупные совместные проекты и интеграционные процессы в рамках Союзного государства.