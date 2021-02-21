Дефицит цветов в России опровергли

Сообщения о том, что в России появился дефицит цветов перед весенними праздниками не соответствует действительности. Информацию о задержках на таможне опровергли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
«ФТС России обращает внимание, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 марта интересантами "серых схем" по ввозу цветов», — говорится в сообщении. В ФТС добавили, что таможенное оформление грузов сейчас проходит без сбоев, несмотря на увеличение объемов.
Ранее поставщики предупреждали, что из-за задержек на таможне в России может начаться дефицит цветов. «Если подобная ситуация продолжится и дальше, 8 марта цветы будут золотыми. И вместо того, чтобы потратить от 700 до 1000 рублей, мужчины РФ будут вынуждены потратить 1500, а то и 2000 рублей», — рассказывал один из участников рынка.
Товары идут в основном через Белоруссию, которая стала основным поставщиком цветов в Россию в 2018 году, на ее долю приходится 49,5 процента продукции, в большинстве случаев это реэкспорт из других стран, в основном — из Нидерландов. В Белоруссии нет НДС на ввоз цветов, поэтому поставлять их в Россию через республику выгодно.