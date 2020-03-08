Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта

Букет из сезонных цветов и незабываемые эмоции будут лучшим подарком для женщины на 8 марта, партнершам по бизнесу можно дарить сладости и некрепкий алкоголь, а от парфюмерии и сертификатов стоит воздержаться. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

При выборе букета на праздник, лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова. Также стоит уделить значение цвету лепестков: белые и светлые цветы больше подходят юным девушкам, розовый цвет является универсальным, а красные цветы дарят только возлюбленным.

Также при выборе подарка следует отталкиваться от того, что ждет женщина, считает эксперт. Стоит избегать вещей, которые вернут ее в будни и лишат праздничного настроения. Вручать стандартные парфюмерные или подарочные наборы не стоит, поскольку они дают понять, что даритель не думал о ней.

Больше всего женщины ценят особое отношение к ним, проявление чувств «вне программы», заявила Басманова.«Что-то такое, что нетрадиционным образом выражает чувства», — сказала она.

Подарки на 8 марта бизнес-партнерам должны быть деловыми или универсальными, заявила бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. По ее мнению, не следует дарить сертификаты, поскольку цена не должна бросаться в глаза. Если фантазия подводит дарителя, лучше ограничиться цветами, конфетами или другими сладостями и некрепким спиртным. Например, вином или шампанским.

Ранее президент Ассоциации флористов Валентина Сафронова раскрыла особенность российских мужчин при выборе цветов в подарок на 8 Марта. Она отметила, что россияне являются «страшными консерваторами» и в Международный женский день предпочитают дарить тюльпаны или розы. Также российские мужчины часто выбирают букеты с неплотно собранными цветами, украшенные травами и злаками.

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