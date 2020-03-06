Раскрыта особенность российских мужчин при выборе цветов на 8 Марта

Президент Ассоциации флористов Валентина Сафронова раскрыла особенность российских мужчин при выборе цветов в подарок на 8 Марта. Ее слова в пятницу, 6 марта, приводит газета «Взгляд».

По мнению эксперта, россияне — «страшные консерваторы» и в Международный женский день выбирают тюльпаны или розы. «У нас тренд на все времена — тюльпаны. Потому что лучшего цветка на 8 Марта в плане ощущения весны, традиций, цены — нет», — сказала Сафронова.

Специалистка также отметила, что в настоящий момент популярными стали букеты с неплотно собранными цветами, украшенные травами и злаками. Она добавила, что иногда предпочтение отдается необычным цветам, например, крашеным тюльпанам.

Сама Сафронова рекомендует в качестве подарка на Международный женский день приобретать растения в горшке.

Ранее аналитики компании «AliExpress Россия» назвали самые популярные подарки к 8 Марта. Наиболее востребованными товарами оказались предметы гардероба. Выяснилось, что за несколько недель до праздника на сайтах AliExpress и Tmall продажи нижнего белья выросли почти на 70 процентов. В то же время платья, джинсы, толстовки, топы и блузы стали покупать на 54 процента больше.

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