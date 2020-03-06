В Москве женщин в леопардовой одежде бесплатно развлекут на 8 Марта

Женщин в леопардовой одежде бесплатно развлекут на 8 Марта: их пропустят в Московский зоопарк без билетов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Акция получила название «8 Марта в леопарде». Посетительницы, в наряде которых будет присутствовать анималистичный принт (узор, повторяющий окрас шерсти животных), получат бесплатный доступ на территорию парка. Кроме того, мероприятие распространится и на мужчин: все пришедшие в леопардовой одежде получат 50-процентную скидку на входной билет.

«Март — это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов — около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день — надев их расцветку», — прокомментировала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что узором должны быть покрыты крупные видимые детали образа, например, куртка, рубашка, брюки или шапка.

Одежда с леопардовым принтом, популярным в 1990-х годах, стала одним из главных трендов у знаменитостей в 2020 году. В таком виде, например, вышла на публику герцогиня Кембриджская Кэтрин в январе. Она посетила детский центр Ely and Careau в черной водолазке и плиссированной юбке с леопардовым принтом испанского бренда Zara.

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