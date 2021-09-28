Россияне нашли уникальный «двуликий» гриб

В Тульской области грибники нашли уникальный «двуликий» гриб — Кринула и Холвея. Это две стадии одного гриба, которые носят разные названия. Об этом пишет ТСН24.

Кринула напоминает черную спичку с серой головкой небольшого размера, Холвея же выглядит как масляно-черная чашка на короткой ножке. Как правило этот гриб стрекается на мшистой поверхности разлагающихся стволов лип.

По информации издания, Кринула и Холвея относится к малоизученным видам грибов. Его замечали, в частности, в городе Пушкине под Санкт-Петербургом в 1950 году.

Ранее россияне заметили в Приморском крае краснокнижный гриб, вид которого напоминает лицо старика с бородой. По этой причине местные жители назвали его «дедом». Некоторые пользователи заявили, что на снимке ежовик гребенчатый из семейства герициевых. Он считается очень редким съедобным грибом, занесенным в Красные книги Приморья и Еврейской автономной области.