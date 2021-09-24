Россияне заметили в Приморье краснокнижный гриб и прозвали его «дедом»

Россияне заметили в Приморском крае краснокнижный гриб, вид которого напоминает лицо старика с бородой. По этой причине местные жители назвали его «дедом». Об этом сообщается в Instagram-паблике pogoda_25_region.

Некоторые пользователи заявили, что на снимке ежовик гребенчатый из семейства герициевых. Он считается очень редким съедобным грибом, занесенным в Красные книги Приморья и Еврейской автономной области. «Удивительное творение природы», — написали комментаторы под постом.

В народной медицине ежовик считают очень ценным из-за его полезных свойств. Например, он якобы помогает в лечении хронического гастрита, рака пищевода и лейкемии. Помимо этого, существуют данные, доказывающие, что он помогает в росте и регенерации отростков нервных клеток.

По вкусу напоминает мясо креветок.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), официально ходить в лес по такие грибы запрещено, но все-таки россияне иногда продают ежовик на черном рынке «за большие деньги».

Ранее в Свердловской области россиянин отыскал молочно-белый, с шипами, похожий на коралл гриб. Его фотографии он выложил в соцсети, и опытные грибники заявили, что это редчайший краснокнижный ежовик коралловидный. Плодовик чаще всего растет на поваленных деревьях и пнях.

В сентябре также стало известно, что в ближайшем к Екатеринбургу лесу местный житель нашел гигантский гриб, источающий запах селедки. В итоге оказалось, что он заметил редкий и старый молочай. В зависимости от возраста его запах меняется, и селедкой воняют именно старые грибы.