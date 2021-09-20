В лесу в Новосибирской области нашли краснокнижный гриб. Об этом сообщает «МК Новосибирск».

Одна из местных жительниц обнаружила алеврию оранжевую. Она опубликовала снимок гриба в соцсетях и попросила пользователей помочь ей выяснить, что это за гриб.

Алеврия оранжевая встречается в лиственных и хвойных лесах и парках. Гриб съедобен, однако чаще его используют в качестве украшения к блюдам. Также добавляют в сушенном виде в супы.

Гриб занесен в Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области Татьяна Шитлина нашла в Караканском бору необычный голубой гриб. «Все, кто подумал, что этот прекрасный гриб — просто поганка больная, были неправы. Это краснокнижный гиднеллум голубой», — написала автор, отметив, что есть его нельзя.