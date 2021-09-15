В Коми пройдет светомузыкальное шоу по удмуртским мифам

В Ижевске 16 сентября состоится светомузыкальное шоу по удмуртским мифам. Об этом пишет IzhLife.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках открытия Национальной библиотеки Удмуртии. Светомузыкальное шоу «Мы на пороге большого открытия» будет проецироваться на фасад здания площадью 500 квадратных метров.

Длительность программы составит пять минут, однако показы планируют повторять каждые 15 минут в течение часа.

Так, сюжет шоу будет состоять из четырех удмуртских мифов. Помимо прочего, на торжественном открытии библиотеки для жителей Ижевска организуют выставки, творческие встречи и экскурсии.

Ранее в сентябре в национальном парке «Койгородский» республики Коми ученые нашли редкие виды грибов и водорослей. Так, по итогу трех экспедиций сотрудники Института биологии республики обнаружили редкие грибы, которые занесены в Красную книгу, а также несколько десятков видов водорослей.