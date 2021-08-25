В Коми сто мастеров связали шестиметровый ковер

Более сотни мастеров из Кортекросского района Коми связали круглый ковер диаметром шесть метров 10 сантиметров. Об этом сообщает районный центр Коми-культуры на своей странице во «ВКонтакте».

Работа над ковром длилась с 21 июля по 21 августа, акция получила название «Вяжем все вместе подарок Республике», ее приурочили к 100-летию региона.

У мастеров ушло на работу около 20 килограмм пряжи.

Ранее сообщалось, что в конце августа во Владимирской области пройдет восьмой ежегодный фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». В фестивале примут участие 22 звонаря из разных регионов России, в том числе Москвы, Московской области, Ярославской и Костромской областей, Самары, Чебоксар, Суздаля, Нижнего Новгорода, Иванова и Чувашии. При этом, как отмечает источник, самому молодому из участников всего девять лет.