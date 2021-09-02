На фолк-рок-фестивале в Ижевске исполнят песни на языках шести народов

В столице Удмуртии Ижевске пройдет фолк-рок-фестиваль «Тангыра», на который соберутся коллективы из семи регионов России. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на Дом дружбы народов Удмуртии.

Как отмечается, мероприятие состоится 4 сентября в А.Т.О.М. HALL. На сцене выступят группы из Удмуртии Köt Kubitz, Silent Woo Goore и GARUDA, а также музыканты из Татарстана («Карт аяк»), Коми («Севериада»), Марий Эл («У ЕН»), Чувашии «ЯлАр» и певец из Башкирии Филюс Беркет. Хедлайнером фестиваля станет группа «Тролль гнет ель» из Санкт-Петербурга.

Таким образом зрители смогут услышать песни на языках шести народов, помимо русского.

Также на площадке будут работать этномаркет с сувенирами ручной работы. Кроме того, посетители смогут стать участниками мастер-классов по народным танцам.

