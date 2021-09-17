Ушедший за грибами российский солдат нашелся спустя шесть дней

В Кировской области спустя шесть дней нашли ушедшего в лес за грибами военнослужащего

Пропавшего российского солдата, который отпросился у командира в лес за грибами, нашли спустя шесть дней около лесополосы в Мурашинском районе Кировской области, сообщает Life.

Служащий воинской части ракетного полка, 24-летний Рустам Нуртекешов, ушел в лес за грибами с незаряженным автоматом АК-47, но так и не вернулся в обратно часть. 16 сентября измотанный военнослужащий брел по обочине и наткнулся на патруль. Он уверяет, что действительно пошел собирать грибы, однако слишком увлекся и не заметил, как заблудился и потерялся.

Солдат пытался найти путь обратно, но его попытки не возымели успеха. Кроме того он рассказал, что слышал звуки вертолетов и техники, но у него не было возможности подать сигнал, так как зажигалка отсырела из-за дождей.

Нуртекешова отправили в госпиталь, по предварительной информации, он не пострадал. С нашедшимся военным также работают следователи.

Ранее в Приморском крае обнаружили тело солдата-контрактника. По предварительным данным, солдат скончался из-за нарушений правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.