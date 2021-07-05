Российского полковника обязали заплатить за гибель солдата от выстрела танка

Петербургский гарнизонный военный суд обязал полковника Дениса Горелышева выплатить 500 тысяч рублей в качестве материального ущерба, причиненного гибелью солдата от выстрела танка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Решение было принято по иску Минобороны. Представитель ведомства в суде пояснил, что Горелышев в настоящее время проходит службу в войсковой части в должности начальника инженерных войск общевойсковой армии. 7 сентября 2017 года во время тренировки танковых стрельб он выставил солдат в секторе ведения огня, в результате чего один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения разной степени тяжести. В феврале 2019 года Горелышева приговорили к трем годам лишения свободы условно.

С Минобороны потерпевшие взыскали шесть миллионов рублей. Компенсация была выплачена из казны государства в полном объеме, пояснил представитель военного ведомства. Но там сочли, что виновник Горелышев также должен нести материальную ответственность и предъявили ему иск в три миллиона рублей.

В суде полковник заявил, что сумма для него слишком большая. По его словам, он является ветераном боевых действий, награжден ведомственными и государственными наградами, активно участвовал в оказании помощи потерпевшим, а также выплатил им по 10 тысяч рублей.

В итоге суд решил снизить сумму исковых требований и вместо трех миллионов взыскал с Горелышева лишь 500 тысяч рублей.